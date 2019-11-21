Black Friday Kara Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Hepsiburada, Trendyol, Morhipo, n11.com indirimleri başladı mı
Türkiye'nin en büyük online alışveriş sitesi olduğunu belirten Hepsiburada.com Black Friday Efsane Cuma indirimlerinin ne zaman başlayacağı hakkında vatandaşlara açıklama yaptı. Şirket tarafından yapılan duyuruda "Efsane Cuma geliyor. 21 Kasım saat 21.00'i bekle" denildi. Trendyol ise indirimler için 25 Kasım'ı işaret etti. Morhipo da kargo bedavalı kampanyalarını dün akşam itibariyle başlattı. n11.com ise Black Friday Efsane Cuma indirimlerine dair bir açıklama yapmadı
Black Friday yani Efsane Cuma adıyla alışveriş çılgınlığının başlamasına az bir süre kaldı.
Kısa bir süre kala vatandaşlar, 'Black Friday Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor' sorusuna yanıt aramaya başladı.
Hepsiburada, Efsane Cuma kampanyasını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, 21 Kasım 2019 Perşembe saat 21.00 itibariyle indirimlerin vatandaşlara yansıtılacağı aktarıldı.
Trendyol ise "Yılın en efsane indirimleri için 25 Kasım'ı bekle" açıklaması yaptı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'Efsane Günler' adıyla yapılacak indirimler 25 ile 29 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak.
Morhipo şirketi ise Morpass üyelerine özel kargo bedavalı kampanyalarını duyurdu ve indirimleri dün akşam itibariyle başlattı.
n11.com ise Black Friday Efsane Cuma indirimlerine dair bir açıklama yapmadı
ulusal.com.tr
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