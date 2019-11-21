Black Friday Kara Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Hepsiburada, Trendyol, Morhipo, n11.com indirimleri başladı mı

Black Friday yani Efsane Cuma adıyla alışveriş çılgınlığının başlamasına az bir süre kaldı.

Kısa bir süre kala vatandaşlar, 'Black Friday Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Hepsiburada, Efsane Cuma kampanyasını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, 21 Kasım 2019 Perşembe saat 21.00 itibariyle indirimlerin vatandaşlara yansıtılacağı aktarıldı.

Trendyol ise "Yılın en efsane indirimleri için 25 Kasım'ı bekle" açıklaması yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'Efsane Günler' adıyla yapılacak indirimler 25 ile 29 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak.

Morhipo şirketi ise Morpass üyelerine özel kargo bedavalı kampanyalarını duyurdu ve indirimleri dün akşam itibariyle başlattı.

n11.com ise Black Friday Efsane Cuma indirimlerine dair bir açıklama yapmadı

ulusal.com.tr