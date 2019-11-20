Borajet resmen iflas bayrağını çekti

Resmen duyuruldu. Dev şirket iflas bayrağını çekti.

Borajet, Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketiydi. Ancak sektörde tutunamadı.

Havayolu şirketi olarak 2010 yılından bu yana uçuş faaliyeti gösteren Borajet Havayolları, Yalçın Ayaslı tarafından SBK Holding’e satılmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz’ın sahibi olduğu SBK Holding bünyesinde 2017 yılının Nisan ayına kadar uçuşlar sürdü. Borajet, daha sonra ani bir kararla yeniden yapılanma sürecine girdi. Uçuşlar durduruldu.

Yeniden yapılanma sürecinde başarılı olamayan şirketin iflası, Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilanla resmen duyuruldu.

Borajet'in iflasıyla birlikte Türk sivil havacılık sektörünün ilk ve tek bölgesel havayolu şirketinin faaliyetleri resmi olarak sonlanmış oldu.

ulusal.com.tr

