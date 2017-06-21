Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Boris Becker iflas etti

Borcunu ödemediği gerekçesiyle açılan ve iki yıldır devam eden davada, mahkeme eski Alman tenisçi Becker'in ek süre talebini reddetti

Boris Becker iflas etti

Kariyerinde altı grand slam şampiyonluğu bulunan eski Alman tenisçi Boris Becker iflas etti. 

İngiliz basınında yer alan habere göre aldığı borcu ödemediği gerekçesiyle Londra merkezli bir banka tarafından iki yıl önce açılan davanın görülen son duruşmasında, mahkeme 49 yaşındaki Becker'in iflasına karar verdi.

Yüksek miktardaki borcun ödenebileceğine dair ikna edici bir durumun bulunmadığını gerekçe gösteren hakim, Becker'in avukatlarının ek süre talebini reddetti. 

17 yaşında Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde zafere ulaşan ve turnuvanın tarihine "en genç şampiyon" olarak geçen Becker, Wimbledon'da 3, Avustralya Açık'ta 2 ve ABD Açık'ta bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı. 

Novak Djokovic'in üç yıl antrenörlüğünü yapan Becker ile Sırp sporcunun yolları aralık ayında ayrılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Boris Becker #iflas
banner863
Önceki Haber
Di Maria, para ve hapis cezası aldı
Sonraki Haber
AP'den Türkiye çıkışı: Tüm müzakereler askıya alınsın
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.