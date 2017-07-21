Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 düşüşle 106.471.47 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 264,09 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi ise yüzde 1,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,98 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise holding oldu.



BIST 100 endeksi, dün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 107.749,80 puanı görmesinin ardından Avrupa borsalarında etkisini artıran satışlara paralel düşüşe geçti ve günü 0,63 değer kaybıyla 106.735,56 puandan tamamladı.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) dünkü toplantısında faizlerde değişikliğe gitmezken, ECB Başkanı Mario Draghi, yaptığı açıklamada, faizlerin uzun süre için mevcut seviyelerde kalmasını beklediklerini söyledi. Draghi, varlık alım programının yıl sonuna kadar aylık 60 milyar avro seviyesinde devam edeceğini ve gerekmesi halinde programın daha da uzatılabileceğini bildirdi.



Draghi'nin açıklamalarının ardından avro/dolar paritesi yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesine yükselirken, Avrupa borsaları da satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Analistler, bugün yurt içi ve dışında veri akışının sakin olacağını, hisse bazlı hareketlerin takip edileceğini bildirdi.



Fitch'in bugün piyasalar kapandıktan sonra yapması beklenen Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odak noktasında olduğunu belirten analistler, BIST 100 endeksinde 108.500 ve 110.000 seviyelerinin önemli direnç, 105.200 ve 104.400 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.



Ekonomistler, Fitch'in değerlendirmesinde Türkiye'nin "BB+" olan kredi notu ve "durağan" olan görünümü ile ilgili bir değişiklik beklemiyor.