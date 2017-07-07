Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 yükselişle 100.718,02 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 yükselişle 100.718,02 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi 91,02 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,04 azaldı. Holding endeksi ise yüzde 0,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,21 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,04 ile petrol, kimya, plastik oldu.



Dün, pozitif bir başlangıç yapan ve 101.331,32 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla kazançlarını geri vererek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 düşüşle 100.627,01 puandan tamamladı.



Analistler, ABD'de dün açıklanan ISM imalat dışı endeksin beklentileri aştığını, ADP özel sektör istihdam verisinin ise tahminlerin altında artış gösterdiğini anımsatarak, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odak noktasında olacağı kaydetti.



Avrupa Merkez Bankasının (ECB) dün açıklanan tutanaklarında, daha sıkı para politikasının çok uzak olmadığı sinyalinin alındığına dikkati çeken analistler, bunun pay piyasalarında satış ağırlıklı seyir izlenmesine neden olduğunu söyledi.



Analistler, bugün başlayacak G20 Zirvesi ve Katar krizi ile ilgili gelişmelerin de takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 99.000 seviyelerinin destek, 102.200 ve 104.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.