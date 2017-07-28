Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 azalışla 108.298,80 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 azalışla 108.298,80 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi 92,92 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi ise yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,00 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,51 ile sigorta oldu.



Dün pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, gün içinde 108.605,51 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı ve önceki kapanışa göre yüzde 1,11 değer kazanarak kapanış rekorunu da 108.391,71 puana taşıdı.



Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri değiştirmemesinin ardından açıklanacak makroekonomik verilerin ve siyasi gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisinin artacağını belirterek, bugün ABD'deki yoğun veri akışının izleneceğini kaydetti.



Yurt içinde ekonomik güven endeksi ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de 2'inci çeyrek büyüme verilerinin piyasaların odak noktasında olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin direnç, olası düşüşlerde ise 106.500 ve 106.000 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini söyledi.