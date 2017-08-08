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Borsa güne yeni rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 110.009,69 puandan başladı.

Borsa güne yeni rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 110.009,69 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 228,56 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,95 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,01 gıda, içecek oldu.

Dün güne değer kazancıyla başlayan BIST 100 endeksi 109.947,87 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,14 artışla kapanış rekoru olan 109.781,13'ten tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.200 seviyesinin direnç, 107.700 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini dile getirdi.


Kaynak: AA
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