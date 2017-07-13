Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 artışla 103.942,17 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 artışla 103.942,17 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi 132,39 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,01 düştü, holding endeksi ise yüzde 0,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,17 ile sigorta oldu.



Dün yatay bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi özellikle banka ve holding pay piyasalarındaki alımlarla 104.283,30 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, bu seviyeden gelen satışlara karşın önceki güne göre yüzde 0,61 artarak kapanış rekorunu 103.809,78 puana taşıdı.



Bugün yurt içinde cari işlemler açığı, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 104.000 seviyelerinin direnç, 100.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı cari işlemler açığı beklentilerinin ortalaması 4 milyar 700 milyon dolar oldu.



Ekonomistlerin 2017 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 37 milyar 200 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Cari işlemler açığı nisan ayında 3 milyar 615 milyon dolar, 12 aylık cari işlemler açığı ise 33 milyar 227 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

