Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 107.205,85 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 107.205,85 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi 165,18 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi ise yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,13 ile metal ana sanayi oldu.



Dün güne yükselişle başlayarak 107.519,93 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle kazançlarının bir kısmını geri verse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 107.040,67 puandan tamamladı.



Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararının yatırımcıların odak noktasına yerleştiğini belirterek, Fed'in, faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ve karar metnindeki ifadelerle piyasaları aralıkta yapılabilecek bir faiz artışına hazırlayabileceğini söyledi.



Karar metninde kullanılacak ifadelerin, beklentiler ve yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, enflasyon, risk dengesi ve bilançonun normalleşmesine yönelik ipuçlarının takip edileceğini bildirdi.



Analistler bugün, İngiltere'de büyüme ve ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 106.000-108.000 bandı içinde hareket edebileceğini, bu seviyelerin aşılması durumunda yükselişlerin ivme kazanabileceğini söyledi.