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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 düşüşle 100.627,01 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 117,45 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 0,28 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,36 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 2,08 ile inşaat oldu.

Güne pozitif bir başlangıç yapan ve 101.331,32 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla kazançlarını geri vererek 100.600-100.800 dar bandında dengelendi.

Analistler, ABD'de beklentilerin altında kalan ADP özel sektör istihdam verisinin ardından dolar kurunun yükselişinin sınırlandığını belirterek, yarınki tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Bugün 3,64 sınırına kadar çıkmasının ardından 3,63'ün altında dengelenen dolar/TL'nin seyrinin izlenmesi gerektiğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 100.000 ve 99.000 seviyelerinin destek, 102.200 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
 

Etiketler; #borsa istanbul
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