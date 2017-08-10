Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 düşüşle 107.800,42 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 düşüşle 107.800,42 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 914,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi yüzde 0,82 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,40 ile orman, kağıt, basım oldu.

ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin etkisiyle tüm dünya borsalarında risk iştahının azalması BIST 100 endeksinin de düşüşünü üst üste 3'üncü güne taşımasına neden oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, Avrupa ve ABD borsalarında yüzde 1'i aşan değer kayıplarının etkisiyle kazançlarını geri vererek düşüşe geçti. BIST 100 endeksi gün içinde gördüğü en düşük seviyeden günü tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde cari işlemler açığı, yurt dışında ise Almanya ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 107.700 ve 106.500 seviyelerinin destek, 110.200 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı cari işlemler açığı beklentisi 4 milyar 410 milyon dolar oldu. Ekonomistlerin 2017 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 38 milyar 490 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Cari işlemler açığı mayıs ayında 5 milyar 242 milyon dolar, 12 aylık cari işlemler açığı ise 35 milyar 340 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.