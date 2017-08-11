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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 düşüşle 106.963,10 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 837,32 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 1,38 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,38 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,74 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin taraflardan gelen açıklamalarla devam etmesi, yatırımcıların risk iştahını azaltırken, BIST 100 endeksinin de düşüşünü üst üste 4'üncü güne taşımasına neden oldu.

BIST 100 endeksi, gün içinde 106.000 puan sınırına kadar gerilemesi sonrasında gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek 107.000 puanın hemen altında dengelendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #borsa #borsa istanbul
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