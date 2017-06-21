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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 yükselişle 99.390,12 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 yükselişle 99.390,12 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 120,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti, holding endeksi ise yüzde 0,04 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,25 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile spor oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, gün boyu 98.700-99.700 bandı içinde dalgalı bir seyir izledi.

Analistler, dünya borsalarının genelinde yatay bir seyrin hakim olduğunu belirterek, veri gündeminin zayıf olması nedeniyle piyasalarda iç dinamiklerin öne çıktığını ve hisse bazlı hareketlerin görüldüğünü ifade etti. 


Kaynak: AA
Etiketler; #borsa
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