PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
İstanbullulara yarın için bu mesaj gönderiliyor
İstanbullulara yarın için bu mesaj gönderiliyor
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
TSK'dan hava harekatları: 4 terörist etkisiz hale getirildi
TSK'dan hava harekatları: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,32 yükselişle 108.614,87 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,32 yükselişle 108.614,87 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.412,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi yüzde 1,63 yükseldi. Tek kaybettiren sektör endeksi yüzde 0,97 ile madencilik, en çok kazandıran sektör endeksi yüzde 3,02 ile metal ana sanayi oldu.

Güne yata bir seyirle başlayan ve 106.800 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek 108.877,95 puanı gördü. BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 1,32 artışla 108.614,87 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Zew endeksi ve ABD'de Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve olan 110.320 seviyesinin direnç olarak izleneceğini ifade eden analistler, olası geri çekilmelerde ise 106.500 ve 105.000 seviyelerinin destek konumunda bulunacağını dile getirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #borsa #istanbul
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Manisa Sultaniye'de hasat mevsimi devam ediyor
Sonraki Haber
Eski Erdek Mayın Filo Komutanı FETÖ'den tutuklandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.