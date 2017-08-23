Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 yükselişle 108.952,73 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 358,28 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,19 yükseldi. En çok kazandıran sektör endeksi yüzde 1,71 ile iletişim, en fazla kaybettiren sektör endeksi yüzde 1,77 ile finansal kiralama, faktoring oldu.



Güne yükselişle başlayan ve 109.247,63 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 108.952,73 puandan tamamladı.



Analistler, yarın ABD'nin Wyoming eyaletinde yer alan Jackson Hole'da başlayacak geleneksel yıllık merkez bankaları toplantısının piyasaların odak noktasında yer aldığını belirtti.



BIST 100 endeksinde tarihi zirve olan 110.320 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 107.500 ve 106.000 seviyelerinin ise destek olarak izleneceğini aktardı.



Analistler, dolar/TL'nin 3,49'un altına gerileyerek 3,4843 ile son iki ayın en düşük seviyesini görmesinin de pay piyasasını desteklediğini dile getirdi.