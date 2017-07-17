Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 105.712,89 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü günün ilk yarısını yüzde 0,32 yükselişle 105.512,36'dan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 336,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,91 değer kaybetti.



Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,06 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,16 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve buna bağlı olarak dünya borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle güne tüm zamanların en yüksek seviyesinden başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında rekor seviyesini 105.712,89 puana taşıdı.