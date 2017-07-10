Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,50 yükselişle 100.589,08 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta 110,85 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi de yüzde 0,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,08 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,33 ile sigorta oldu.



Cuma günü pozitif bir başlangıç yapan ve 100.838,70 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesinin ardından düşüşe geçerek günü yüzde 0,54 azalışla 100.084,37 puandan tamamladı.



ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesi sonrasında dolar küresel piyasalarda değerlenirken, New York Borsaları günü yükselişle tamamladı.