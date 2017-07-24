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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,35 yükselişle 107.212,89 puandan başladı.

Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 370,10 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi ise yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,56 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Cuma günü dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 artışla 106.842,80 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını belirterek, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve ABD'de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Küresel risk iştahının pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.800 seviyesinin direnç, 105.200 ve 104.400'ün ise destek olarak takip edileceğini söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #borsa #haftaya yükselişle başladı
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