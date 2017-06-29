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Borsa İstanbul güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 100.916,76 puandan başladı.

Borsa İstanbul güne rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 299,06 puan artarken, bankacılık endeksi  yüzde 0,32, holding endeksi de yüzde 0,30 değer kazandı. Sektör endeksleri  arasında en fazla kazandıran yüzde 0,59 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise  yüzde 0,44 ile sigorta oldu.
 
Dün güne negatif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da BIST 100  endeksi 99.418,58 puana kadar gerilemesinin ardından yükselişe geçti. Endeks,  özellikle günün ikinci yarısında etkisini artıran alımlarla yüzde 0,98  yükselerek, gördüğü en yüksek seviye ve kapanış rekorunu 100.617,69 puana taşıdı.
 
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın  açıklamalarının ardından azalan risk iştahının, piyasalara etkisinin sınırlı  kaldığı belirterek, bugün, yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise  Almanya'da enflasyon ile ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin  takip edileceğini bildirdi.
 
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.200 seviyesinin direnç konumunda  olduğunu ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 99.000 seviyesinin destek  konumuna geldiğini söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #borsa istanbul #bist
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