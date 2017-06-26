Borsa İstanbul, yıl başından bu yana yatırımcısına ortalama yüzde 28 kazandırarak, bu performansı ile başlıca dünya borsaları arasında ilk sırayı aldı

Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 28 kazandırarak başlıca dünya borsaları arasında ilk sırada yer aldı.

Borsa İstanbul, yıl başından bu yana yatırımcısına ortalama yüzde 27,52 kazandırırken, bu performansı ile dünya genelinde öne çıkan borsalar arasında ilk sırayı alması dikkati çekti. 2016 yılını 78.138,66 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, bugüne kadar yükseliş trendinde hareket etti ve rekorlarla taçlandırdığı yılın ilk yarısının tamamlanacağı son 3 işlem gününe, 100.000 seviyesine yakın 99.639 puandan girdi.

Bu dönem içinde tarihinin en yüksek seviyelerini gören ABD borsaları, 2016 kapanışına göre yüzde 8 ile yüzde 16 arasında yükselirken, Avrupa borsalarında ortalama getiri yüzde 7 seviyelerinde oldu. Borsa İstanbul'un en yakın rakipleri ise yüzde 25 değer kazanan Arjantin borsası ve yüzde 17 ile Güney Kore, Hindistan ve Hong Kong borsaları oldu.

Başlıca dünya borsaları arasında bu dönemde en kötü performansı yüzde 14'lük azalış ile Rusya borsası gösterirken, değer kaybeden başka bir borsa olmaması dikkati çekti.

Analistler, yılın ilk yarısında devam eden küresel risk iştahının ve Türkiye'nin büyümesine ilişkin artan iyimserlikler ile yukarı revize edilen tahminlerin BIST 100 endeksini desteklediğini belirtti. Yılın ikinci yarısında Fed'in bilanço küçültme adımlarına ilişkin beklenti ve gerçekleşmelerin piyasaların ana gündem maddesi olacağına değinen analistler, jeopolitik gelişmelerin de takip edileceğini dile getirdi.

Saxo Capital Markets Menkul Değerler Uluslararası Piyasalar Direktörü Özgür Hatipoğlu, 2017 senesinin küresel anlamda hisse yatırımcısına ilk yarıda bereketli geldiğini belirterek, "MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksi 2017 Ocak başında 842 değerindeyken haziran ayı içinde 1.020’ye ulaşarak yüzde 20'nin üzerinde artış kaydetti. BIST 100 endeksi, geçen seneki negatif ayrışmanın ardından, ülkenin güçlü temel verileri sayesinde arayı kapamaya aday gözüküyor." dedi.



"Yıl başından bu yana MSCI Dünya endeksi yüzde 10 yükseldi"

MSCI Avrupa endeksinin de sene başından bu yana yüzde 17’den fazla yükseliş kaydettiğini aktaran Hatipoğlu, MSCI Dünya Endeksi’nin ise yüzde 10 civarında değer kazandığına dikkati çekti.

Hatipoğlu, yılın ikinci yarısında piyasaları etkileyecek en önemli faktörün büyük olasılıkla siyasi gelişmeler olacağını tahmin ederek, Brexit süreci, Almanya seçimleri ve ani gelişmelere açık ABD iç ve dış siyasetinin yatırımcıların odak noktasında olacağını ifade etti.

Brexit konusunun daha çok İngiliz borsası özelinde etkili olabileceğini söyleyen Hatipoğlu, Almanya seçimlerinin ise son 2 senede görülen örnekleri itibarı ile sorunsuz olarak geçme olasılığının yüksek olduğunu kaydetti.

Hatipoğlu, ABD'de 2017'nin ilk yarısında rekor üstüne rekor kıran 3 ana hisse endeksinde teknik görünümün sıkışmaya ve düzeltme hareketine işaret etmeye başladığına dikkati çekerek, değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Büyük olasılıkla yılın ikinci yarısında ABD endekslerinde yüzde 4 ile yüzde 9 arasında değişecek bir satış dalgası gelebilir. Ve biz de bu harekete çok uzak olmayabiliriz. Nitekim yaz aylarında piyasayı kurtaracak bir Fed basın toplantısı olmayacak, bu nedenle diğer risklere karşı kırılganlık artabilir ve hisse yatırımcısının çok sevmeyeceği ve risklerini kontrol etmek için pozisyon küçültmeye başlayacağı bir resim çizebilir."

Böyle bir düşüşün düzeltme hareketi olarak kalmasının beklenebileceğini ifade eden Hatipoğlu, sonrasında özellikle ABD hisselerinin rekorlarını yenileyebileceği öngörüsünde bulundu.

Hatipoğlu, BIST 100 endeksinde, Türkiye’nin kaydettiği yüksek ilk çeyrek büyüme verisine rağmen 100.000 seviyesinin üzerinde kar satışlarının etkili olduğuna değinerek, BIST 100 endeksinin son 5 yıllık ortalamayla karşılaştırıldığında aynı ayın ortalamasının yüzde 25 üzerinde, son 5 yılın aynı ayının en yüksek seviyesine göre de yüzde 15 yukarıda olduğunu bildirdi.

MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksinde son 5 senenin hepsinde özellikle Kasım ve Aralık aylarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğine dikkati çeken Hatipoğlu, yaz aylarında yatırımcıların temkinli olmasını gerektirecek bir döneme girilebileceğini söyledi.



"Pozitif görünüm devam ediyor"

Meksa Yatırım Araştırma Müdürü Eren Can Ümüt ise BIST 100 endeksinde 100.000 direncinin kolay kolay kırılamadığını ve bunun da çok normal olduğunu belirterek, "Bunun en önemli nedeni bu seviyenin psikolojik bir direnç olarak çalışması. Dolayısıyla 100.00 direncinin test edilmesiyle kar satışlarının etkisini artırması kaçınılmaz. Fakat henüz güçlü bir kar satışından bahsetmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

BIST 100 endeksinde, teknik açıdan olumlu görünümün korunduğunu söyleyen Ümüt, özellikle global piyasalarda devam eden pozitif rüzgarın Borsa İstanbul pay piyasasını desteklediğini kaydetti. Ümüt, ABD'de S&P 500 endeksinin bu hafta içerisinde 2.454 puanı görerek yeni rekor seviyeleri test ettiğini anımsatarak, küresel risk iştahının barometresi olarak görülen ABD endekslerindeki rekorların, global bazda hisse senedi endekslerini olumlu yönde etkilediğini ifade etti.

Bu durumdan Borsa İstanbul'un da fayda sağladığına dikkati çeken Ümüt, BIST 100 endeksinin 100.000 seviyesinin üzerinde günlük kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda kısa vadede 104.000-106.000 bölgesine kadar yükselişini devam ettirebileceğini belirtti.

Ümüt, yılın ikinci yarısında ekstra bir gelişme olmazsa yurt dışında piyasaların gündemini Fed kararları, Çin ekonomisi, Avrupa Merkez Bankası (ECB) politikaları, petrol fiyatlarının seyri, ABD Başkanı Donald Trump'ın atacağı adımlar ve Brexit sürecinin meşgul edeceğini kaydederek, yurt içinde ise Suriye başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin izleneceğini dile getirdi.

Çin'de ülkenin toplam borcu/GSYH oranının yüzde 260’a yükseldiğini vurgulayan Ümüt, "Çin bundan sonra da en büyük risk olarak izlenmeye devam edilecektir. Fed’in bilanço küçültmeye başlama ihtimalinin bir hayli kuvvetli olmasının, küresel ölçekte dolar likiditesinin daralmaya devam edeceği anlamına geldiği için en önemli gündem maddelerinden biri olacak." dedi.

Ümüt, gelecek dönemde ECB’nin kararlarının da Fed’in politikaları kadar ilgi çekmeye aday olduğunu dile getirerek, ekstra bir gelişme olmadığı sürece BIST 100 endeksinde kısa vadede olumlu görüntünün bozulmasını beklemediğini kaydetti. Teknik açıdan 100.000 psikolojik seviyenin aşılması sonrası 104.000-106.000 bölgesinin hedefleneceğini tahmin eden Ümüt, olası gerilemelerde ise 97.000 ve 94.000 seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.

Başlıca dünya borsaları ve BIST 100 endeksinin 2016 yılı kapanışından bu yana getirileri şöyle:



Ülke Endeks 2016 Kapanışına Göre Getiri (%) Türkiye BIST 100 27,52 ABD DOW JONES 8,26 ABD S&P500 8,91 ABD NASDAQ 16,39 Avrupa STXE 600 7,25 Almanya DAX 10,91 İngiltere FTSE 100 3,94 Fransa CAC 40 8,30 İtalya MIB 30 8,31 İspanya IBEX 35 13,67 İsviçre SMI 9,89 Japonya NIKKEI 225 5,33 Çin SHANGAI COMPOSITE 1,75 Hong Kong HANG SANG 16,68 Güney Kore KOSPI 17,38 Hindistan SENSEX 16,94 Brezilya BOVESPA 1,43 Arjantin MERVAL 24,52 Avustralya

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