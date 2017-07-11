Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 103.558,64 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 2,06 artışla kapanış rekoru olan 103.182,64 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.085,48 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,87, holding endeksi yüzde 1,42 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 10,32 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,57 ile ulaştırma oldu.



Güne yatay başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımların etkisiyle yükselişe geçerek gün içinde 103.558,64 puanla tüm zamanların zirvesini gördü. Endeks günü önceki kapanışa göre yüzde 2,06 artarak kapanış rekorunu 103.182,64 puana taşıdı.



Bankacılık sektör endeksi günün ikinci yarısında yüzde 5'e yakın artarken, 180.648,19 puanla 29 Mayıs 2013'ten bu yana gördüğü en yüksek seviyesine ulaştı.



Analistler, yarın yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in konuşması ile Avro Bölgesi mayıs ayı sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirtti.



BIST 100 endeksinin 100.000 puanın üzerinde tutunmasıyla alımların güçlendiğine ve genele yayıldığına dikkati çeken analistler, teknik açıdan yeni hedeflerin 104.000 ve 105.000 seviyeleri olacağını ifade etti.