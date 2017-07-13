Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,39 artışla kapanış rekoru olan 104.210,22 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,39 artışla kapanış rekoru olan 104.210,22 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 400,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,83 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,12 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,53 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda artan risk iştahı ve buna bağlı olarak dünya borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle tarihinin en yüksek seviyesi olan 104.915,14 puanı gördü. Bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 104.000 puanın altına gerileyen endeks, günü yüzde 0,39 artışla kapanış rekoru olan 104.210,22 puandan tamamladı.

Analistler, dolar/TL'nin 3,5605 seviyesine kadar gerilemesi ve dünya borsalarındaki olumlu havanın etkisiyle BIST 100 endeksinde güçlü alımların görülebileceğini kaydetti.

Yarın yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de haziran ayı enflasyon, perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanımı verileri ile önde gelen yatırım bankalarının ikinci çeyrek finansal sonuçlarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve olan 104.915 ve 105.500 seviyelerinin direnç, 104.000 ve 103.200 seviyelerinin önemli destek konumunda bulunduğunu bildirdi.