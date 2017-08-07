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Borsa rekorlara devam ediyor

BIST 100 endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününde yükselişini devam ettirerek kapanış rekorunu 109.781,13 puana taşıdı.

Borsa rekorlara devam ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününde yükselişini devam ettirerek, gün içinde gördüğü en yüksek seviye ve kapanış rekorlarını kırdı.
BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,14 ve 1.235,82 puan artarak kapanış rekorunu 109.781,13 puana taşırken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi yüzde 0,99 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 5,61 ile madencilik oldu.
Haftaya değer kazancıyla başlayan BIST 100 endeksi, gün boyu yükselişi eğilimini korudu ve 109.947,87 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bu seviyede gelen kar satışlarının karşılanması ile endeks 109.700 seviyesinin üzerinde dengelendi.
Analistler, küresel piyasalarda devam eden risk iştahının BIST 100 endeksinin yükseliş trendini desteklediğini belirtiyor. Öğleden sonra Avrupa borsalarının genel olarak düşüşe geçtiğine, ABD pay piyasalarının ise yatay bir seyir izlediğine dikkati çeken analistler, yarın Borsa İstanbul'da gelmesi muhtemel kar satışlarının gücünün yön üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.
Analistler, yarın yurt içinde haziran ayı sanayi üretimi verisinin, yurt dışında ise Çin'de açıklanan dış ticaret verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin direnç, 108.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini dile getirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #borsa #BIST 100
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