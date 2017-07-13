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Borsada bir rekor daha!

Borsa İstanbul Endeksi'nde (BIST 100), artan küresel risk iştahına bağlı yabancı alımlarıyla rekor düzeyde artışlar sürüyor. Artışlara bağlı olarak dün yeni rekor düzeyden kapanan BIST 100, yeni günde de tırmınışını sürdürdü ve 104 bin 641 puana kadar tırmandı.

Borsada bir rekor daha!

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın, faiz artışında "ihtiyatlı bir politika izleneceği" mesajının ardından küresel piyasalarda düşen dolar da 3.57 liradan başladığı yeni günde bu düzeylerde hareket ederken, dolar karşısında 1.1434 liraya kadar yükselen euro da 4.08 - 4.09 lira aralığına çekildi.

"Goldilocks’un dönüşü…"

İş Yatırım'ın "Goldilocks’un dönüşü…" başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Gelişmiş ülke tahvil piyasalarındaki satış dalgası tersine döndü" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Fed Başkanı Yellen’in 'enflasyondaki belirsizlik nedeniyle parasal sıkılaşmada ihtiyatlı bir patika izleneceği' mesajı sonrası dolar değer kaybederken ABD tahvilleri uzun bir aradan sonra ilk kez değer kazanıyor.

"Tahvil 'ayı' iken hisse 'boğa' olabilir tespiti ile haftaya başladık.

"Yellen’in konuşması sonrası tahvil ve hissenin birlikte yükseldiği bir piyasa ile devam ediyoruz.

"Piyasalar büyümenin güçlenmesine rağmen enflasyonun yükselmediği Goldilocks senaryosuna geri dönüyor.

"Küresel risk iştahına duyarlı Türkiye varlıklarının dünya piyasalarındaki iyimser rüzgarları arkasına alarak kısa vadede yükselmeye devam etmesini bekliyoruz.

"Piyasalar Goldlocks senaryosunu fiyatlamaya devam ederlerse önümüzdeki haftalarda Borsa İstanbul’un 105.000 – 110.000 bandına yükseldiğini görebiliriz."


Kaynak: DHA
Etiketler; #borsa #rekor #istanbul #endeks #BIST 100
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