BIST 100 endeksinden sıfırların atılması konusunu değerlendiren Himmet Karadağ, "Gündemimizde ama acelemiz yok. Yönetim kuruluyla bu hafta görüşeceğiz" dedi.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, endeksten sıfır atılması konusunun gündemlerinde olduğunu belirterek, "Ama acelemiz yok. 100 binin tadını çıkarıyoruz. Konuyu yönetimle konuşacağız. Bu hafta yönetim kurulumuz var." dedi.



Himmet Karadağ, yaptığı açıklamada, "Survivor'ı yatırımcıya açmak ve borsada satmak için Acun Ilıcalı ile görüşeceğini, randevu istediklerine" yönelik ifadelerinin hatırlatılması üzerine, henüz Ilıcalı ile görüşmediklerini söyledi.



Görüşmeye yönelik tarihin henüz netleşmediğini ifade eden Karadağ, proje finansmanı konusunda diziler dahil herkesle görüşebileceklerini bildirdi.



'100 BİNİN TADINI ÇIKARIYORUZ'



Himmet Karadağ, endeksten ne zaman sıfır atılacağına ilişkin soru üzerine, "Gündemimizde ama acelemiz yok. 100 binin tadını çıkarıyoruz." dedi.



Konuyu yönetimle konuşacaklarını belirten Karadağ, "Bu hafta yönetim kurulumuz var." ifadesini kullandı./Milliyet