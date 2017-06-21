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Brent petrolün düşüşü devam ediyor

Brent petrolün varil fiyatı, petrol piyasasında devam eden arz fazlası nedeniyle 46 doların altına gerileyerek, 45,90 dolardan işlem görmeye başladı.

Brent petrolün düşüşü devam ediyor

Brent petrolün varili, dün 46,95 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 47,20 doları görmüştü. Bu sabah güne 45,85 dolardan başlayan Brent  petrolün varil fiyatı, saat 09.08 itibarıyla yüzde 0,13 artarak 45,90 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 43,45 dolardan alıcı buldu.

Dün, küresel piyasada ham petrol fiyatları, son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Uluslararası en yaygın kullanılan Londra Brent türü petrolün varil fiyatı yüzde 3,1 değer kaybederek 45,45 dolara geriledi ve 15 Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da dün yüzde 2,8 düşüşle 42,95 dolara indi ve 14 Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Analistler, Libya'nın ham petrol üretiminin son 4 yılın zirvesine  çıktığına dikkati çekerek, arz fazlasının artmaya devam ettiğini ve bunun fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğuna dikkati çekiyor.

Küresel piyasalarda bugün ABD haftalık ham petrol stokları takip  edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 45,96 ile 46,05 dolar  aralığının direnç bölgesi, 45,78 ile 45,87 dolar aralığının ise destek seviyesi  olarak izlenebileceğini belirtiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #bret petrol
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