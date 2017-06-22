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Brent petrolün varil fiyatı 45 doların altına düştü

Brent petrolün varil fiyatı, petrol piyasasında devam eden arz fazlası nedeniyle 45 doların altına gerileyerek, 44,68 dolardan işlem görmeye başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 45 doların altına düştü

Brent petrolün varili, dün 45,85 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 46,57 doları görmüştü. Bu sabah güne 44,79 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.08 itibarıyla yüzde 0,24 azalarak 44,68 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 42,44  dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,5 milyon varil (yüzde 0,5) düşüşle 509,1 milyon varile gerilediğini açıkladı. Bir önceki hafta da ham petrol stokları 1,7 milyon varil  düşüş kaydetmişti. Böylece, ABD'de ticari ham petrol stokları son 11 haftanın 9'unda gerilemiş oldu.

ABD'nin ham petrol üretimi ise bir önceki haftaya göre, günlük  ortalama 20 bin varil artarak 9,35 milyon varile ulaştı. Böylece ABD'nin ham  petrol üretimi son 18 haftanın 16'sında artış gösterdi.

Analistler, petrol tarafında kayıpların derinleştiğini belirterek, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) hamlelerinin ardından arz endişelerinin süreceğini ve Libya’nın üretiminin rekor düzeylere ulaşmasının  fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti. Öte yandan, OPEC’e  dair beklentilerin bozulması fiyatları aşağı çekerken, petrolde kritik destek noktalarına yaklaşılıyor.

Dün İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, petrol fiyatlarının düşme  nedeni olarak ABD'nin artan petrol üretimini gösterdi. Zengene, ayrıca OPEC  kararının etkilerinin uzun dönemde fiyatlara yansıyacağını aktardı.

Küresel piyasalarda bugün, ABD, haftalık işsizlik başvuruları, Avro  Bölgesi haziran ayı tüketici güven endeksi ve ABD mayıs ayı CB Öncü Göstergeler  Endeksi verileri takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 46,15 ile 46,80 dolar aralığının direnç bölgesi, 44,40 ile 43,00  dolar aralığının ise destek seviyesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #brent petrol #abd
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