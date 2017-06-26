Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk iş günü toparlanma çabasıyla 46,02 dolardan işlem görmeye başladı.

Brent petrolün varili, cuma günü 45,29 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 45,72 doları görmüştü. Bu sabah güne 45,65 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.03 itibarıyla yüzde 0,74 artışla 46,02 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 43,50 dolardan alıcı buldu.



Geçen hafta, ABD'nin ham petrol üretiminin yükselmeye devam etmesinin ardından çarşamba günü petrol fiyatlarında yüzde 3'ün üzerinde düşüş görülmüştü.Uluslararası en yaygın kullanılan Londra Brent türü petrolün varil fiyatı 44,35 dolara inerek Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesine gerilemişti. ABD'nin Batı Teksas tipi petrolün varil fiyatı da aynı gün 42,05 dolara kadar düşerken, Ağustos 2016'dan bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı ve ham petrol üretimindeki artışın devam etmesi durumunda yakın zamanda petrol fiyatlarının 40 doların altına inebileceği uyarısında bulunuyor.



Ayrıca en büyük tüketiciler ABD, Çin ve Hindistan'da kısa ve orta vadede talep artışı beklenmemesi de petrol fiyatlarını baskı altında tutuyor.

ABD'nin petrol endüstrisi görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen ve Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre petrol sondaj kulesi sayısı 758'ye yükseldi.



ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre ise geçen yılın ekim ayında günlük ortalama 8,45 milyon varile kadar gerileyen ABD'nin ham petrol üretimi, son 18 haftanın 16'sında yükselerek geçen hafta itibarıyla günlük ortalama 9,35 milyon varil oldu.



EIA'nın haziran ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 9,3 milyon varil, gelecek yıl da 10 milyon varil olması bekleniyor.



Petrol piyasasında hafta ortasında açıklanacak stok verilerinin fiyatlar üzerinde etkili olması öngörülüyor.



Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 46,35 ile 46,44 dolar aralığının direnç bölgesi, 46,17 ile 46,26 dolar aralığının ise destek seviyesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.