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BRICS bankasının ilk kredi projesi hayata geçiyor

BRICS Yeni Kalkınma Bankası'nın kredileriyle hayata geçirilecek Çin'deki ilk proje, ağustos ayında başlatılacak.

BRICS bankasının ilk kredi projesi hayata geçiyor

Yeni Kalkınma Bankası, Çin Maliye Bakanlığı ve Shanghai Belediyesi arasında yapılan anlaşmaya göre, Shanghai Lingang Dağıtık Güneş Enerjisi Projesi'ne 17 yıl vadeli olarak 76 milyon dolar kredi sağlandı.

Kredi sayesinde Lingang Sanayi Bölgesi, 100 megavatlık toplam kapasiteye sahip bir fotovoltaik güneş enerjisi santraline sahip olacak.

Yeni Kalkınma Bankası, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeleri tarafından örgütün 2014 yılındaki zirvesinde kuruldu. Shanghai'de Temmuz 2015'te faaliyetlerine başlayan banka, BRICS ülkeleri ile diğer yeni kalkınan ve gelişmekte olan ülkelerdeki altyapı ve sürdürülebilir kalkınma projelerini desteklemeyi amaçlıyor.

Banka tarafından 2016 yılının nisan ayında onaylanan ilk kredi paketi ise 811 milyon dolar değerinde.


Kaynak: http://turkish.cri.cn

Etiketler; #brics
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