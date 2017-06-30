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BTK'dan istek dışında yapılan aboneliklerle ilgili yeni çalışma

Cep telefonu kullanıcılarının isteği dışında yapılan aboneliklerin önüne geçiliyor.

BTK'dan istek dışında yapılan aboneliklerle ilgili yeni çalışma

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, BTK, tüketicilerden çok sayıda şikayetin geldiği katma değerli servislere abonelikler konusunda uygulanacak usul ve esasları belirledi.

Abonesi olunan işletmecinin faturasına yansıyan tüm katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerini kapsayacak şekilde hazırlanan düzenlemeyle tüketici onayı olmaksızın bu ürünlerin satın alınmasının önüne geçildi.

Aboneden onay alınacak

Düzenlemeye göre, web, wap, SMS ya da sesli yanıt sistemleri gibi kanallarla yapılan işlemlerde, ücret ve hizmetin kapsamına ilişkin aboneden onay alınacak.

Üçüncü taraflarca sunulan hizmetlerde yaşanan sorunlara ilişkin tüketicilerin şikayetini ileteceği bir muhatap bulamamasının önüne geçmek amacıyla hizmet ücretinin tahsilatına aracılık eden işletmeciye sorumluluk yükleniyor.

Tüketicilerin cep telefonlarına gelen reklam sayfasını veya mesajını hizmeti satın almadan kapatamadığı yönündeki şikayetlerine ilişkin de düzenleme yapıldı. Tüketicilerin, hizmeti satın almak istemediğini kolayca iletebilmesine yönelik işletmeciye yükümlülük getirildi.

Abonenin hattının katma değerli hizmetlere açılıp kapatılmasına yönelik talebi, işletmeciler tarafından kayıt altına alınacak.

Katma değerli hizmetlerle ilgili sorunları büyük ölçüde çözeceği belirtilen düzenleme, yürürlüğe girdi.

Aldatıcı ve yanıltıcı ifadelere yer yok

Abonelik veya tekil içerik satın alınması sürecinde ve hizmetin sunumunda tüketiciyi aldatıcı veya yanıltıcı ifadelere yer verilemeyecek. Hizmet koşullarına ve hizmet karşılığında alınacak ücrete ilişkin bilgiler, abonenin doğru bilgilenmesini sağlayacak ve dikkatini çekecek şekilde sunulacak. Bu hizmetlere ilişkin mevcut aboneliklerini sona erdirmek isterlerse bu talep mobil işletmeciler tarafından asgari kısa mesajla (SMS) tüm işletmeciler tarafından ücretsiz ve basit bir yöntemle gerçekleştirilecek.

Abonelik iptali ücretsiz olacak

Katma değerli hizmet aboneliklerine ilişkin iptal talepleri, en geç müteakip yenilenme tarihine kadar yerine getirilecek. Bu hizmetlere ilişkin abonelik işlemlerinde ve tekil içerik satın alınması sürecinde abonelere yapılacak bilgilendirme ve onaya ilişkin işlemler ücretsiz sağlanacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #BTK #abonelikler #internet #tüketici
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