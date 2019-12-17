Bu haber sizi yakından ilgilendiriyor! Kredi kartınız güvende mi?

Kara Cuma’da alışveriş yapan bazı vatandaşların kredi kart bilgileri çalındı.

Hırsızlar, milyonlarca kişinin alışveriş yaptığı "Kara Cuma" dönemini fırsata çevirdi. Kocaeli’nde yaşayan G.K. isimli bir vatandaş, internet üzerinden yaptığı alışverişler sonrası hırsızların ağına takıldı.

Karşılaştığı sorunu Ulusal Kanal'a anlatan G.K. "Kara Cuma"da rağbet gören iki büyük internet sitesinden alışveriş yaptı. 9 Aralık'ta ise kendisine gelen kısa mesajla bilgisi dışında kredi kartından işlem yapılmaya çalışıldığını fark etti. Bunun üzerine bankaya giden G.K. kredi kartı bilgilerinin kopyalandığını öğrendi. Ardından kredi kartının kullanıma kapatılması talimatını verdi. Ancak hırsızlar buna rağmen iki kez daha kartla işlem yapmaya çalıştı. Duruma ilgili banka el koydu.

G.K., 25 ila 29 Kasım tarihleri arasında e-ticaret aracılığıyla alışveriş yapan milyonlarca kişiden sadece biriydi. Bu durum "başka kimlerin kart bilgisi çalındı?" sorusunu gündeme getirdi.

Kara Cuma’da alışveriş yaptınız. Paketiniz geldi. Peki, kredi kart hareketlerinizi kontrol ettiniz mi?

Uzmanlar güvenilir bir alışveriş için uyardı. Alışveriş sitelerinin güvenlik sertifikası olup olmadığı kontrol edilmeli.

İnternet sitelerinde alışveriş yaparken kredi kartı şifrenizi kaydetmemeniz önemli.

HABER: BUSE GENÇTÜRK KAMERA: TANSEV KARA

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