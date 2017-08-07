"Buğdayın atası" olarak anlandırılan siyez buğdayına son yıllardaki ilgi, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ekim alanlarının 10 yılda 10 kat artmasını sağladı.

Buğdayın atası olarak bilinen siyez buğdayına son yıllardaki ilgi, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ekim alanlarının 10 yılda 10 kat artmasını sağladı.



Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yılda ortalama 2 bin ton siyez buğdayı elde ediliyor.



Yoğun talep nedeniyle son 10 yılda ilçede siyez buğdayı ekim alanları da hızla artıyor.





İhsangazi Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyez buğdayını tanıtmak için birçok çalışma yaptıklarına işaret etti.

Ekim alanlarını da artırmak istediklerini belirten Canpolat, şunları söyledi:



"Bölgede siyez üretimini tam kapasiteye çıkarmak istiyoruz. İhsangazi'yi siyezin başkenti yapmak istiyoruz. Bunun için üreticilerimiz ve bakanlığımızla görüşmeler yapıyoruz. Çiftçilere teknik ve bilimsel destek vermeye hazırız. Siyez bir kültür hazinesi, bunun korunması için bilimsel çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. İnşallah üretim kapasitemiz ileride daha da artacak."



Ekim alanı bin 500 dekardan 15 bin dekara çıktı



İhsangazi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Engin Bıyıklı da siyez ekim alanlarının her geçen gün arttığını dile getirdi.



Bıyıklı, siyeze ilginin son yıllarda oldukça arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Son yıllarda siyez buğdayı kamuoyunda oldukça fazla gündeme geldi. Bu durum siyez buğdayı, unu ve bulguruna talebi artırdı. Bu ilgi ürünün normal buğdaya göre daha pahalı satılmasını sağlıyor. Çiftçi de böylece daha fazla kazanç elde edebiliyor. Geçmiş yıllara göre siyez buğdayı ekim alanı da bir hayli arttı. 10 yıl öncesinde bin-bin 500 dekarken, bugün 15 bin dekarı buluyor. Resmiyette 12 bin dekar alanda ekim yapılıyor görülüyor ama kayıt yaptırmayanları düşündüğümüzde bu rakam 15 bin dekarı buluyor."

