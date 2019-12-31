 Bugün bankalar açık mı? 31 Aralık bankalar tatil mi? 1 Ocak EFT yapılabilecek mi?

31 Aralık Salı günü bankalar tatil olmayacak. Yılbaşı tatili öncesi yarım gün ya da tam gün tatil olması beklenen 31 Aralık bu sene tatil ilan edilmedi.

1 Ocak Çarşamba günü tüm kamu daireleri, okullar ve bankalar da dahil olmak üzere tatil olacak.

İnternet üzerinden para gönderme işlemini ise bugün yapabilirsiniz fakat 1 Ocak Çarşamba günü bankalar kapalı olduğu için EFT yapılamamaktadır. 1 Ocak'ta oluşturduğunuz işlemler, 2 Ocak Perşembe iş gününe aktarılır.

ulusal.com.tr