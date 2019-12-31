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 Bugün bankalar açık mı? 31 Aralık bankalar tatil mi? 1 Ocak EFT yapılabilecek mi?

Yılbaşı resmi tatili 1 Ocak'a bir gün kala 31 Aralık günü de tatil edildi mi sorusu vatandaşların gündeminde. Bankada işleri olan vatandaşlar bugün bankaya gidebilecek mi? 31 Aralık Salı günü bankalar tatil mi?

EKONOMİ 31.12.2019, 11:13
 Bugün bankalar açık mı? 31 Aralık bankalar tatil mi? 1 Ocak EFT yapılabilecek mi?

31 Aralık Salı günü bankalar tatil olmayacak. Yılbaşı tatili öncesi yarım gün ya da tam gün tatil olması beklenen 31 Aralık bu sene tatil ilan edilmedi. 

1 Ocak Çarşamba günü tüm kamu daireleri, okullar ve bankalar da dahil olmak üzere tatil olacak.

İnternet üzerinden para gönderme işlemini ise bugün yapabilirsiniz fakat 1 Ocak Çarşamba günü bankalar kapalı olduğu için EFT yapılamamaktadır. 1 Ocak'ta oluşturduğunuz işlemler, 2 Ocak Perşembe iş gününe aktarılır. 

ulusal.com.tr

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