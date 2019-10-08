Bugünkü emeklilikte yaşa takılanlar haberleri sonrası Özgür Erdursun'dan önemli EYT açıklaması

Bugün basında yer alan emeklilikte yaşa takılanlar haberleri sonrası Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, EYT paylaşımı yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Erdursun, konu ile ilgili önemli ifadeler kullandı.

Erdursun, şunları ifade etti:

"Bugün millet EYT mağduriyetini kabul etmiş ve çözüm bekliyor!

AKP’ye ve tüm siyasi partilere oy verenler EYT konusunda ortak paydada birleşirken tüm muhalefet ortak noktada birleşirken AKP bu konuda hala karasız biri çalışma devam ediyor derken biri gündemimizde yok diyor!"

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