Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, "Bursa, 2016'da 198 ülke ve serbest bölgeye ihracat yaptı ve mevcut ihracatıyla dünyadaki 121 ülkenin önüne geçti." dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bursa, 2016'da 198 ülke ve serbest bölgeye ihracat yaptı ve mevcut ihracatıyla dünyadaki 121 ülkenin önüne geçti." dedi.



Burkay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'nın toplam dış ticaret hacminin yaklaşık 25 milyar dolar olduğunu belirtti.

Bursa'nın Türkiye'nin ihracat potansiyeli açısından en verimli ikinci kenti olduğuna işaret eden Burkay, "Bursa, 2016'da 13 milyar dolarlık ihracatı ile ülkenin büyümesine büyük katkı sağladı." diye konuştu.



"Türkiye ihracatının yüzde 10'u Bursa'dan"



Dış satımda ülkelerle yarıştıklarını dile getiren Burkay, şunları kaydetti:



"Türkiye ihracatının yüzde 10'unu Bursa tek başına gerçekleştiriyor. Bursa, 2016'da 198 ülke ve serbest bölgeye ihracat yaptı ve mevcut ihracatıyla dünyadaki 121 ülkenin önüne geçti. İzlanda, Lüksemburg, Letonya, Libya, Kosta Rika, Paraguay, Uruguay, Özbekistan, Malta, Senegal, Kamerun, Ürdün, Bahreyn, Arnavutluk ve Kırgızistan gibi birçok ülkenin yaptığı ihracattan daha fazlasını tek başına gerçekleştiren bir kentiz. Bu yılın sonunda ihracatımızın, 2016'da gerçekleştirilen 13 milyar dolar rakamının üzerine çıkacağına inanıyorum. Bursa iş dünyasının ihracattaki başarısının mimarı, ülkesine ve kentine güvenen iş adamlarıdır. 'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' mottosuyla Türkiye'nin aydınlık geleceği ve milletin refahı için yeni istihdam alanları oluşturma gayreti gösteren firmalar sayesinde Bursa ve Türkiye yeni başarılara imza atacaktır."



Burkay, Bursa iş dünyası olarak, Türkiye ekonomisine ivme kazandırmayı sürdürdüklerini belirterek, Türkiye'nin, 2023 yılı ihracat hedefleri için ihracatçı sayısını 100 bine çıkartması gerektiğini vurguladı.