Bütçe maratonu başladı
2020 bütçesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Komisyonda ilk sunumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptı. Oktay, Yeni Ekonomi Programı'na göre işsizliği tek haneye indirmeyi hedeflediklerini belirtti.
EKONOMİ 24.10.2019, 19:16
Takvim belirlendi. Bütçe maratonu başladı.
2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başladı. Oturumda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sunum yaptı. Oktay, 2022 yılında işsizlik rakamlarını tek haneye indirmeyi öngördüklerini belirtti.
Oktay, enflasyonun 3 yılın sonunda yüzde 5'in altına düşürmeyi beklediklerini ifade etti.
Belirlenen takvime göre komisyona sunulan bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler 6 Kasım'da yapılacak.
7 Kasım günü de Sayıştay bütçesi ile başlayacak olan görüşmeler, 29 Kasım'da komisyon aşamasını tamamlayacak.
ulusal.com.tr
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