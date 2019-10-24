Takvim belirlendi. Bütçe maratonu başladı.



2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başladı. Oturumda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sunum yaptı. Oktay, 2022 yılında işsizlik rakamlarını tek haneye indirmeyi öngördüklerini belirtti.



Oktay, enflasyonun 3 yılın sonunda yüzde 5'in altına düşürmeyi beklediklerini ifade etti.



Belirlenen takvime göre komisyona sunulan bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler 6 Kasım'da yapılacak.

7 Kasım günü de Sayıştay bütçesi ile başlayacak olan görüşmeler, 29 Kasım'da komisyon aşamasını tamamlayacak.

ulusal.com.tr