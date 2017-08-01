"2018-2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Kamu Kesimi Toplu Sözleşmesi Görüşmeleri"nin birinci oturumuna katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Kamuda daha adil ücretlendirme tesisi için daha büyük adımlar atılmıştır" dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "2018-2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Kamu Kesimi Toplu Sözleşmesi Görüşmeleri"nin birinci oturumuna katıldı.



Sarıeroğlu, şu açıklamalarda bulundu:



Kamuda daha adil ücretlendirme tesisi için daha büyük adımlar atılmıştır. Kurumlar arası ücret dengesizliği giderilmiştir. Engelli personelin atamasında da merkezi sınav ve merkezi yerleştirme uygulamasına geçilmiştir. Engelli personel sayımızda 9 kat artış sağlanmıştır.



Her ne kadar bugün karşılıklı heyetler olarak masanın farklı yanlarında otursak da rakip değiliz, bir ailenin mensuplarıyız.



Kamu çalışanlarımızın sorunları bir bir giderilmeye çalışılmıştır. Kamu çalışanlarımızın beklentilerini, ihtiyaçlarını göz ardı edemeyiz.



Bu görüşmenin sosyal ortaklarımızla, azami sonuçları içeren, ülkemize milletimize kamu çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.



ulusal.com.tr