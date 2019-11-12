Cari fazla rekorlara devam ediyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt dışı yerleşikler eylülde hisse senedi piyasasında 120 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 149 milyon dolar net alış yaptı.
TCMB tarafından Eylül 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 8 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları 144 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 120 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 149 milyon dolar net alış yaptı.
Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 30 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 9 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.
Diğer yatırımlarda 832 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 479 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları da 510 milyon dolar net artış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 809 milyon dolar ve 138 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, diğer sektörler 682 milyon dolar net kullanım yaptı.
Resmi rezervlerde aynı dönemde 29 milyon doları net artış gözlendi.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
|2018 Ocak-Eylül
|2019 Eylül
|2019 Ocak-Eylül
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-29.240
|2.477
|3.687
|1.
|İhracat
|128.083
|15.388
|133.962
|2.
|İthalat
|169.271
|16.255
|147.059
|Mal Dengesi
|-41.188
|-867
|-13.097
|3.
|Hizmet Gelirleri
|37.308
|6.092
|41.529
|4.
|Hizmet Giderleri
|17.319
|1.768
|16.582
|Mal ve Hizmet Dengesi
|-21.199
|3.457
|11.850
|5.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|4.529
|554
|4.554
|6.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|12.964
|1.642
|13.423
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-29.634
|2.369
|2.981
|7.
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|394
|108
|706
|B.
|SERMAYE HESABI
|61
|-6
|23
|C.
|FİNANS HESABI
|5.453
|680
|1.303
|8.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|2.801
|179
|2.003
|9.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|8.609
|187
|6.294
|10.
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|1.587
|112
|4.083
|11.
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|-2.049
|256
|4.565
|11.1.
|Hisse Senetleri
|-1.352
|120
|554
|11.2.
|Borç Senetleri
|-697
|136
|4.011
|12.
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|13.682
|2.599
|12.104
|12.1.
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|12.2.
|Genel Hükümet
|26
|0
|1
|12.3.
|Bankalar
|11.501
|2.590
|9.986
|12.4.
|Diğer Sektörler
|2.155
|9
|2.117
|13.
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|6.057
|1.767
|6.028
|13.1.
|Merkez Bankası
|5.113
|-11
|543
|13.2.
|Genel Hükümet
|-574
|-138
|-1.036
|13.3.
|Bankalar
|-5.569
|-16
|-1.316
|13.4.
|Diğer Sektörler
|7.087
|1.932
|7.837
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|-34.632
|1.791
|2.407
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|17.746
|-1.762
|1.842
|GENEL DENGE
|16.886
|-29
|-4.249
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|-16.886
|29
|4.249
|14.
|Resmi Rezervler
|-16.886
|29
|4.249
|15.
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P