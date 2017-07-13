TCMB verilerine göre, cari işlemler açığı, mayısta 2 milyar 129 milyon dolar artarak 5 milyar 242 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler açığı da 35 milyar 340 milyon dolar oldu.

0 0 0 0

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler açığı, mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 129 milyon dolar artarak 5 milyar 242 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler açığı da 35 milyar 340 milyon dolar oldu.

ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle

şimdi cebinizde



Android cihazlar için Google Play Store'dan

iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.



Kaynak: