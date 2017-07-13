Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler açığı, mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 129 milyon dolar artarak 5 milyar 242 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler açığı da 35 milyar 340 milyon dolar oldu.
TCMB verilerine göre, cari işlemler açığı, mayısta 2 milyar 129 milyon dolar artarak 5 milyar 242 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler açığı da 35 milyar 340 milyon dolar oldu.
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