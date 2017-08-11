TCMB verilerine göre, cari işlemler açığı, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 201 milyon dolar azalarak 3 milyar 763 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece 12 aylık cari işlemler açığı 34 milyar 340 milyon dolar oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler açığı, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 201 milyon dolar azalarak 3 milyar 763 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece 12 aylık cari işlemler açığı 34 milyar 340 milyon dolar oldu.

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