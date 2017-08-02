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CarrefourSa, Migros ve Kipa'nın 20 mağazasını devralıyor

Carrefoursa, 12'si Migros, 8'i Kipa olmak üzere rakiplerinden 20 mağazayı alıyor

CarrefourSa, Migros ve Kipa'nın 20 mağazasını devralıyor

Carrefoursa ve Migros'tan yapılan açıklamalarda, 12'si Migros, 8'i Kipa olmak üzere toplam 20 mağazanın Carrefoursa'ya devri konusunda sözleşme imzalandığı belirtildi.

Carrefoursa'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimiz ile Migros Ticaret A.Ş. ("Migros") ve Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. ("Kipa") arasında, Rekabet Kurumu'nun 09.02.2017 tarih ve 17-06/56-22 sayılı kararı uyarınca elden çıkarılmasına karar verilen;

12'si Migros, 8'i Kipa olmak üzere toplam 20 mağazanın Şirketimiz'e devri amacıyla yürütülen görüşmeler neticesinde, bu mağazaların demirbaş ve kira sözleşmelerinin Şirketimiz'e devri konusunda Migros ve Kipa ile sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu devir bedeli 20 milyon TL+KDV'dir.

Şirketimiz bu konuya ilişkin yapılacak görüşmelerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin evvelce Yönetim Kurulu kararı almıştır. Söz konusu karar, Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması amacıyla alınmıştır.

ulusal.com.tr

Etiketler; #KİPA #migros #CarrefourSA
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