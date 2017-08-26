Vatandaşları kurban bayramı alışverişi telaşı sardı. Ulusal Kanal ekibi İstanbul'un tarihi mekanlarından Eminönü'nde çarşı-pazarın nabzını tuttu. Esnaf satış yapamamaktan, vatandaş ise pahalılıktan şikâyetçi

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Çarşı-pazarlarda da bayram yoğunluğu başladı.



Kurban Bayramı'nda en çok et tüketilse de ikramlık olmadan da olmuyor.



Vatandaşların en çok tercih ettiği ürünler ikramlık lokum, şeker ve çikolatalalar.



Lokum ve çikolataların fiyatı 10 ila 40 lira arasında değişiyor. Bu konuda uzmanlardan uyarı var. "Ucuz diye merdiven altı ürünleri almayın."



Esnaf genel olarak yoğunluktan memnun. Kiminin satışları iyi olsa da kimi satış azlığından şikayetçi.



Pazar kalabalık ancak herkes alışveriş yapamıyor. Esnaf hep eski bayramları arıyor.



Çocuklar için bayramlık kıyafetler 30 ila 150 lira arasında. Keseye uygun gibi görünse de dar geçimli vatandaşa göre fiyat oldukça pahalı.



Haber: Sinem Hançerigüzel

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