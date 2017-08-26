Malazgirt Zaferi'nin 946'ncı yılı
Malazgirt Zaferi'nin 946'ncı yılı
Bahçeli'den Başbakan'a yanıt
Bahçeli'den Başbakan'a yanıt
Büyük Taarruz'un 95'inci yıl dönümü
Büyük Taarruz'un 95'inci yıl dönümü
Korkutan yangın
Korkutan yangın

Çarşılarda bayram telaşı başladı

Vatandaşları kurban bayramı alışverişi telaşı sardı. Ulusal Kanal ekibi İstanbul'un tarihi mekanlarından Eminönü'nde çarşı-pazarın nabzını tuttu. Esnaf satış yapamamaktan, vatandaş ise pahalılıktan şikâyetçi

Çarşılarda bayram telaşı başladı

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Çarşı-pazarlarda da bayram yoğunluğu başladı. 

Kurban Bayramı'nda en çok et tüketilse de ikramlık olmadan da olmuyor. 

Vatandaşların en çok tercih ettiği ürünler ikramlık lokum, şeker ve çikolatalalar. 

Lokum ve çikolataların fiyatı 10 ila 40 lira arasında değişiyor. Bu konuda uzmanlardan uyarı var. "Ucuz diye merdiven altı ürünleri almayın."

Esnaf genel olarak yoğunluktan memnun. Kiminin satışları iyi olsa da kimi satış azlığından şikayetçi. 

Pazar kalabalık ancak herkes alışveriş yapamıyor. Esnaf hep eski bayramları arıyor. 

Çocuklar için bayramlık kıyafetler 30 ila 150 lira arasında. Keseye uygun gibi görünse de dar geçimli vatandaşa göre fiyat oldukça pahalı. 

Haber: Sinem Hançerigüzel
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #bayram
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Modern kurban kesim tesisleri! Beylikdüzü Belediyesi hazırlıkları tamamladı
Sonraki Haber
Mesut Mertcan ebediyete uğurlandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.