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ÇAYKUR'da işçi ikramiyeleri ne zaman ödenecek

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, işçi ikramiyelerinin yarın ödeneceğini bildirdi.

ÇAYKUR'da işçi ikramiyeleri ne zaman ödenecek

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, işçi ikramiyelerinin yarın ödeneceğini bildirdi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, işçi personelinin 2017 sezonu üçüncü dilim ikramiye toplam tutarının 10 milyon 227 bin lira olduğu belirtildi. 

İkramiye bedellerinin ilgili banka hesaplarına aktarıldığı ifade edilen açıklamada, çalışanların yarından itibaren ikramiyelerini hesaplarından çekebilecekleri kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Çaykur #işçi ikramiyeleri
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