Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı. Karara göre, cep telefonlarından alınan TRT bandrol oranı yüzde 10'a çıkarıldı

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı. Karara göre, cep telefonlarından alınan TRT bandrol oranı yüzde 10'a çıkarıldı



Bandrole tabi cihazların TRT bandrol oranları yeniden belirlendi. Cep telefonu ithalatında TRT bandrol oranı yüzde 6 ve yüzde 7’den yüzde 10’a çıkarıldı.



Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, 2016 yılındaki kararda sadece “dahili tünerle radyo ve TV yayınlarını alabilen” cep telefonları kapsam dahilinde yer alırken, bugünkü kararla kapsam “cep telefonları” olarak genişletildi.



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