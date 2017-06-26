Türkiye'de bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 94,9 penetrasyon oranına karşılık gelen, M2M aboneleri de dahil toplam 75 milyon 724 bin 413 mobil abone bulunuyor

Dördüncü nesil telekomünikasyon hizmeti olan 4,5G abone sayısı, bu yılın birinci çeyreği itibarıyla 56 milyon 414 bini geçti.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlediği bilgiye göre, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla Türkiye’de yüzde 94,9 penetrasyon oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil toplam 75 milyon 724 bin 413 mobil abone bulunuyor.

Temmuz 2009’da sunulmaya başlanan ve 2016 yılı mart ayı sonunda 65 milyon 949 bin 652 aboneye ulaşan 3G aboneliğinden, 1 Nisan 2016'da hayata geçen 4,5G aboneliğine hızlı bir geçiş süreci yaşandı. Bu yılın birinci çeyreği itibarıyla 3G abone sayısı 15 milyon 373 bin 396’ya gerilerken, 4,5G abone sayısı 56 milyon 414 bin 682’ye yükseldi.

Söz konusu dönemde, aktif yani cihazı ve SIM kartı 4,5G hizmetine uygun olan abone sayısı, 21 milyon 986 bin 872 olurken, 4,5G uyumlu cihaz sayısı 29 milyon 422 bin 389 oldu.

Diğer taraftan, Mart 2017 sonu itibarıyla makineler arası iletişim abone sayısı 4,1 milyona ulaştı.



Mobil genişbant abone sayısı 53 milyonu geçti

3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 53 milyon 452 bin 446’ya, sadece 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 36 milyon 732 bin 876’ya yükseldi.

2017 yılı birinci çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı ise 383 bin 471 TByte, 4,5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı ise 356 bin 322 TByte olarak gerçekleşti.