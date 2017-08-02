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CERN'in 4 ihalesini Türk firmaları aldı

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi tarafından bu yılın ilk altı ayında açılan 89 ihaleden 4'ünü Türk firmaları kazandı. Türk firmalarının aldığı ihalelerin tutarı 300 bin avroyu geçti.

CERN'in 4 ihalesini Türk firmaları aldı

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarafından bu yılın ilk altı ayında açılan 89 ihaleden 4'ünü Türk firmalarının kazandığı, alınan ihalelerin toplam tutarının 300 bin avroyu aştığı bildirildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan yazılı açıklamada, CERN ihalelerinin sonuçlarına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Türk firmalarının ihale pazarından daha fazla pay alabilmesi için ihale süreçlerine katılımda koordinasyonu sağlamak üzere TOBB bünyesinde kurulan CERN Sanayi İrtibat Ofisinin çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi.
Atom altı parçacık fiziği konusunda bilimsel araştırmalar ve buluşlar yapan CERN'in, 2026 yılına kadar devam edecek büyük altyapı çalışmaları ve ekipmanlarda yapılacak değişiklikler için düğmeye bastığına işaret edilen açıklamada, 2017'de geçen yıla oranla açılan ihale ve alımların sayısında yüzde 100 artış kaydedildiği bildirildi.
CERN'in, büyük proton çarpıştırıcısında (LHC) daha yüksek enerjili çarpışmalarla bu çarpışmaların daha hassas ve hızlı kaydedilmesi amacıyla yapacağı teknik değişiklikler için açtığı ihalelere Türk sanayicilerinin katılımının arttığına dikkat çekilen açıklamada, Merkez tarafından bu yılın ilk altı ayında açılan 89 ihaleden 4'ünü Türk firmalarının kazandığı, Türk firmalarının aldığı ihalelerin tutarının 300 bin avroyu aştığı kaydedildi. 
"Yüksek teknolojiye sıçrama yapmak için CERN bir fırsat"
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin CERN'e ortaklığıyla sanayicilere yeni fırsatlar açıldığını belirterek, yüksek teknolojiye sıçrama yapmak için Merkezin bir fırsat olduğunu ifade etti.
Hisarcıklıoğlu, daha çok Türk firmasının ihalelere başvurmasını beklediklerini, TOBB olarak bu sürece yoğunlaşacaklarını kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #CERN
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