Dün, yükseliş eğilimindeki dolar/TL'ye paralel 143,4 lira seviyelerini test eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 142,6 liradan
tamamladı. Altının gram fiyatı, bugün Asya piyasalarındaki fiyatlamalara göre 142 lirayı görse de bu seviyelerden yükselişe geçti ve saat 10.20 itibarıyla dünkü
kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 143 lira seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 234, Cumhuriyet altını da 955 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 1.221,5 dolardan işlem görüyor.
Güne yükselişle başlayan gram altın, 143 lira seviyelerinde dengelendi.
Dün, yükseliş eğilimindeki dolar/TL'ye paralel 143,4 lira seviyelerini test eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 142,6 liradan
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