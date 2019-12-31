Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Tam altın fiyatları bugün ne kadar? 31 Aralık 2019 günlük altın fiyatları
31 Aralık bugün, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, ziynet altın, ata altını bugün ne kadardan satılıyor? Altın bugün ne kadar yükseldi? Altın alış satış fiyatları ...
EKONOMİ 31.12.2019, 11:34
31 Aralık Salı gününe ait altın fiyatları belli oldu. Fiyatlar şöyle:
Gram altın alışta 291 lira 51kuruş ve satışta 291 lira 56 kuruş,
Çeyrek altın alışta 462 lira 46 kuruş, satışta 472 lira 93 kuruş,
Yarım altının alışı 922 lira 3 kuruş, satışı 945 lira 86 kuruş,
Cumhuriyet altını alışta 1.916 liradan, satışta 1.945 lira
Reşat altının alışı 1.948 lira 47 kuruş, satışta 1.977 lira 95 kuruştan işlem görüyor.
ulusal.com.tr
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