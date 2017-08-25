OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile cezaevi personeline fiili hizmet süresi zammı verildi
Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile cezaevi personeline fiili hizmet süresi zammı verilmesine yönelik düzenleme yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'ya göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 40'ıncı maddesinde yer alan fiili hizmet süresi zammı alacaklar arasına ceza infaz kurumlarında çalışan infaz kurumu müdürü ile infaz ve koruma memurları da dahil edildi.
OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile cezaevi personeline fiili hizmet süresi zammı verildi
OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile cezaevi personeline fiili hizmet süresi zammı verildi
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