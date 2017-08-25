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Cezaevi personeli fiili hizmet zammı alabilecek

OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile cezaevi personeline fiili hizmet süresi zammı verildi

Cezaevi personeli fiili hizmet zammı alabilecek

OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile cezaevi personeline fiili hizmet süresi zammı verildi

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile cezaevi personeline fiili hizmet süresi zammı verilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'ya göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 40'ıncı maddesinde yer alan fiili hizmet süresi zammı alacaklar arasına ceza infaz kurumlarında çalışan infaz kurumu müdürü ile infaz ve koruma memurları da dahil edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #cezaevi #zam
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Cezaevi personeli fiili hizmet zammı alabilecek
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