CHP'li Ömer Fethi Gürer'den emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili paylaşım yaptı.

Gürer, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin verdikleri emek ve primden başka talepleri olmadığını belirtti.

CHP'li Gürer, şunları ifade etti:

"#EYTyeErkenDiyemezsiniz

İktidarlar eliyle hakları alınıp açlığa mahkum edilmek istenen #EYT ‘lilerin verdikleri emek ve primden başka bir talepleri yoktur.

Erken diyenler 25 yıllık emek ve primi yok sayacak kadar sömürücü ve yanlıdır.

Gerçeği karatma görevlileridir."

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